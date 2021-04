Deze Nederlanders starten in Waalse Pijl 2021

Elf Nederlandse wielrenners starten woensdag in de Waalse Pijl. Een overzicht van de landgenoten in deze heuvelachtige klassieker met aankomst op de Muur van Hoei.

Bij de start van La Flêche Wallonne in Charleroi zien we een aantal interessante Nederlandse coureurs aan start verschijnen. Ervaren rotten als Bauke Mollema, Wout Poels en Robert Gesink spelden een nummer op, maar ook talenten als Thymen Arensman en Ide Schelling hopen op een aangename kennismaking met de Muur van Hoei.

Schelling maakte afgelopen zondag al een ijzersterke indruk in de Amstel Gold Race. De 23-jarige renner van BORA-hansgrohe reed in de finale een lange solo en bleef ‘de grote jongens’, zoals hij ze zelf na afloop beschreef, een hele poos voor. Gaat hij zich in de Waalse Pijl opnieuw bewijzen?

BORA-hansgrohe

Ide Schelling

Bahrain Victorious

Wout Poels

Intermarché-Wanty-Gobert

Maurits Lammertink

Jumbo-Visma

Robert Gesink

Sam Oomen

Lennart Hofstede

Qhubeka ASSOS

Bert-Jan Lindeman

Team DSM

Thymen Arensman

Martijn Tusveld

Trek-Segafredo

Bauke Mollema

Bingoal Pauwels Sauces WB

Mathijs Paasschens