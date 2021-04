Deze Nederlanders starten in de Ronde van Romandië 2021

Zes Nederlandse wielrenners starten deze week in de Ronde van Romandië. Een overzicht van de landgenoten in deze meerdaagse rittenkoers.

Het zijn er slechts zes, de Nederlanders die in Zwitserland de Ronde van Romandië rijden. Laat dat echter de chauvinistische koerspret niet drukken, want het zijn bijzondere renners die ons kleine kikkerlandje gaan vertegenwoordigen.

Neem bijvoorbeeld Wilco Kelderman, de nummer drie van de Giro d’Italia 2020 die inmiddels voor de vijfde keer in de Ronde van Romandië start. Zijn beste uitslag in deze etappekoers dateert uit 2013, toen Kelderman het jongerenklassement op zijn naam schreef.

Daarnaast zien we bij Jumbo-Visma de 33-jarige Steven Kruijswijk een nummer opspelden. De Brabantse klassementsman gebruikt Romandië om zich voor te bereiden op de Tour, maar desondanks is Kruijswijk in een koers als deze altijd iemand om rekening mee te houden.

Lees ook:

BORA-hansgrohe

Wilco Kelderman

Jumbo-Visma

Steven Kruijswijk

Jos van Emden

Gijs Leemreize

Antwan Tolhoek

Team DSM

Thymen Arensman