woensdag 20 maart 2024 om 19:48

Deutschland Tour strikt supermarktketen Lidl als naamsponsor

De Deutschland Tour gaat vanaf dit jaar officieel door het leven als de Lidl Deutschland Tour. De supermarktketen uit Duitsland heeft als nieuwe hoofdsponsor ook haar naam verbonden aan de rittenkoers uit de UCI ProSeries. Het gaat om een meerjarige samenwerking.

Met de samenwerking wil Lidl de topsport dichter bij de fans brengen en mensen aansporen om steeds vaker zelf te gaan fietsen. “Fietsen, als sport of als onderdeel van het dagelijks leven, is een ideaal onderdeel van een actieve levensstijl. Dit idee staat ook bij Lidl centraal, want naast bewegen bevordert gezond en bewust eten het welzijn”, stelt Maciej Magdziarz, marketing manager bij Lidl.

De organisatie van de Deutschland Tour, ASO-dochteronderneming Gesellschaft zur Förderung des Radsports, noemt het een mijlpaal. Lidl is als hoofdsponsor van Lidl-Trek (met een mannen-, vrouwen- en een beloftenploeg) al een bekende naam in het peloton, maar het wil zich ook op de Duitse fiets- en wielermarkt focussen.

De leiderstrui van de aankomende Lidl Deutschland Tour (21-25 augustus) zal rood kleuren. Dit jaar wordt een opvolger gezocht voor Ilan Van Wilder, die afgelopen seizoen de ronde won. De Ronde van Duitsland keerde in 2018 terug op de kalender na een absentie van tien jaar.