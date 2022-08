Deutschland Tour: INEOS Grenadiers met Adam Yates, Filippo Ganna en Egan Bernal

Egan Bernal vervolgt zijn seizoen in de Deutschland Tour. De Colombiaan, die in de Ronde van Denemarken zijn comeback maakte na maandenlang blessureleed, start bij INEOS Grenadiers aan de zijde van onder anderen Filippo Ganna en Adam Yates.

Bernal stapte in de slotrit van de Ronde van Denemarken af, maar had daarvoor al wel het nodige werk verricht voor zijn ploeg. Het gerucht ging al dat Bernal nu verder zou gaan in de Deutschland Tour. Volgens bronnen van La Gazzetta dello Sport zakt hij daarna af naar Italië voor een Italiaans drieluik. Na een bezoek aan Kroatië voor de CRO Race, zou de Ronde van Lombardije (8 oktober) de eerste WorldTour-koers voor de Colombiaan worden sinds zijn rentree in het peloton.

Naast Bernal, Ganna en Yates, staan voor INEOS Grenadiers ook Laurens De Plus, Kim Heiduk en Ben Tulett aan het vertrek in de Deutschland Tour. De vijfdaagse begint woensdag 24 augustus. Na een proloog in Weimar, staan nog vier etappes op het programma. Zondag 28 augustus sluit de wedstrijd af met een rit van Schiltach naar Stuttgart.

We'll be seeing you on Wednesday, #DeineTour! 🇩🇪 Here's how your Grenadiers will line up in Germany 👊 pic.twitter.com/BjS3TTjsMe — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2022