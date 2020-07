Dertig jaar schorsing voor ploegleiders Team Altopack woensdag 22 juli 2020 om 09:27

In Italië zijn zware straffen uitgesproken tegen de leiding van de amateurformatie Team Altopack. Na de dood van renner Linas Rumsas in 2017 kwam een dopingnetwerk bij de ploeg aan het licht. Teameigenaar Luca Franceschi en ploegleider Elso Frediani krijgen volgens Gazzetta dello Sport een schorsing van 30 jaar.

Het duo is schuldig bevonden aan geknoei of poging tot geknoei met dopingcontroles, illegale handel in verboden stoffen, het toedienen van een verboden stof aan een sporter en medeplichtigheid.

Renner en apotheker Andrea Bianchi, die de producten had geleverd, krijgt zeven jaar schorsing. Ploeggenoten Matteo Alban en de broers Niko en Yuri Colonna moeten vier jaar aan de kant toekijken.