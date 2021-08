Dertien WorldTeams aan de start van Eschborn-Frankfurt

Dertien WorldTeams verschijnen in september aan de start van de Duitse eendaagse Eschborn-Frankfurt, die volgende maand haar zestigjarig bestaan viert. Onder de ploegen van het hoogste niveau is ook Jumbo-Visma, dat voor het eerst sinds 2017 meedoet.

Naast de dertien WorldTeams verwelkomt de organisatie ook zeven ProTeams. In de komende weken wordt bekend welke renners de twintig ploegen afvaardigen naar Der Radklassiker. De Duitse koers kan voor veel renners de generale repetitie worden voor de WK-wegwedstrijd, die exact een week later wordt gehouden.

Eschborn-Frankfurt gaat over 190 kilometer en onderweg moet liefst 3.222 meter hoogteverschil worden overwonnen. Volgens de organisatie is de koers daarmee een grote laatste test voor de klassiekerspecialisten die een week later in Vlaanderen om de prestigieuze regenboogtrui willen strijden. De Duitse koers staat voor zondag 19 september op de kalender.

Deelnemende ploegen Eschborn-Frankfurt 2021

AG2R Citroën

Bahrain Victorious

BikeExchange

Bora – Hansgrohe

Cofidis

DSM

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Trek – Segafredo

UAE Emirates

Alpecin – Fenix

Arkéa Samsic

B&B Hotels p/b KTM

Bingoal Pauwels Sauces WB

Gazprom-RusVelo

Sport Vlaanderen – Baloise

Uno-X