Derek Gee wéér tweede in Giro-rit: “Dat begint op te tellen nu”

Derek Gee werd in de veertiende etappe van de Giro d’Italia tweede. Het was voor de Canadees van Israel-Premier Tech al de derde keer deze ronde dat hij op die plaats eindigde. “Weer een tweede plaats. Dat begint op te tellen”, stelde hij voor de camera van Cycling Pro Net vast met een lach.

De vorige tweede plaatsen van Gee waren in Fossombrone en Viareggio. “Zo dichtbij als nu ben ik nog niet geweest”, zei de 25-jarige renner. “Ik heb alles gedaan wat ik kon. Nico (ritwinnaar Nico Denz, red.) nam de kop op negenhonderd meter van de streep. Ik kwam er niet overheen. Chapeau. Het was ongelofelijk, ik weet niet wat ik anders had kunnen doen.”

Gee kwam tijdens de sprint nog wel heel dicht. “Het was een paar meter te kort. Hij raakte me nog met zijn armen, toen hij juichend over de streep kwam. Het was dus heel nipt. Maar we komen in de buurt hè?” Vervolgens zei hij, opnieuw lachend: “Het wordt steeds erger. De eerste keer tweede worden was geweldig!”

De vroege vlucht was omvangrijk, maar op zo’n zestig kilometer voor het einde reden vier renners weg uit deze kopgroep, zonder Gee of een van zijn ploeggenoten van Israel-Premier Tech. “Heel lang dat de wedstrijd voorbij was, de vier aanvallers pakten bijna een minuut, maar Stevie (Stephen Williams, red.) deed geweldig werk om het samen met Movistar te dichten. Ik kreeg zo de kans om aan te vallen. Maar ja, hij (Denz, red.) was gewoon sterker vandaag.”

