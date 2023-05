Derek Gee blijft zich tonen in Giro: “Kan niet wachten op de volgende dagen”

Derek Gee is zonder twijfel een van de revelaties van deze Giro d’Italia. De sterke Canadees werd al twee keer tweede en verraste vrijdag andermaal door vierde te worden in een lastige bergetappe naar Crans Montana. “Ik kan niet geloven wat ik hier gepresteerd heb.”

Na een tweede plaatsen in de ritten naar Fossombrone en Viareggio had Gee al heel wat inspanningen geleverd, maar toch zagen we hem vrijdag opnieuw in de vroege vlucht. De zware beklimmingen schrikten hem duidelijk niet af. “Toen ik naar mezelf keek en dan naar de andere jongens, enkele van de beste klimmers ter wereld, dacht ik dat ik er niet thuishoorde. Maar mijn benen voelden echt goed, dus ik ging gewoon door.”

Uiteindelijk moest Gee wel afhaken bij de drie koplopers, maar kon hij toch nog een sterk tempo aanhouden en de vierde plek, voor de favorieten, veiligstellen. “Ik was er zeker van dat ik zou ontploffen en tot stilstand zou komen op die laatste klim omdat die zo zwaar was, maar mijn ploegleider, Oscar, loodste me er heel goed doorheen.”

Gee: “De hele ploeg vliegt”

“Ik kan niet geloven wat ik hier gedaan heb. Toen ik aan deze Giro begon, had ik dit zeker niet verwacht, maar ik ben echt blij met waar mijn benen zijn”, gaat Gee verder op de site van Israel-Premier Tech. “De hele ploeg vliegt en ik kan niet wachten op de volgende dagen.”

