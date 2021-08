Derde ritzege voor Rafael Reis in Volta a Portugal, Portugees is opnieuw leider

De week van Rafael Reis kan al niet meer stuk. De 29-jarige Portugees heeft vandaag zijn derde etappe in de Volta ao Portugal 2021 gewonnen. De hardrijder van Efapel bleek in de zevende rit tussen Felgueiras en Bragança de sterkste renner uit een omvangrijke kopgroep. Reis neemt bovendien weer de leiderstrui over van Alejandro Marque.

De Volta a Portugal was vandaag alweer toe aan de zevende etappe. Dit keer reden de renners over een afstand van ruim 190 kilometer van Felgueiras naar Bragança. Onderweg lagen vier beklimmingen op de route, waarvan drie van derde categorie en eentje van tweede categorie. De top van de laatste klim, de Serra da Nogueira, werd bereikt op dertien kilometer van de finish. Ook de laatste kilometers liepen nog vervelend omhoog.

Omvangrijke kopgroep versus het peloton

In de voorbije etappes kregen de avonturiers alle ruimte om voor de etappezege te strijden en ook vandaag werd er al snel een omvangrijke kopgroep gevormd. De vlucht van de dag bestond ditmaal uit maar liefst 27 renners, met onder meer drie mannen (Juan Diego Alba, Mathias Norsgaard en Juri Hollmann) van Movistar. De voorsprong was nooit echt geruststellend, maar toch mochten de aanvallers hardop dromen van ritwinst.

In het peloton, aangevoerd door de mannen van W52 FC-Porto, bleek men niet echt gebrand om de omvangrijke kopgroep op tijd in te rekenen. Met nog goed twintig kilometer op de koersteller werd het verschil nog altijd geklokt rond de vier minuten en dus konden we ons opmaken voor een strijd op twee fronten. Rafael Reis (twaalfde op 3:05 van leider Alejandro Marque) mocht inmiddels dromen van de ritzege én de gele trui, aangezien hij op tien kilometer van de streep nog altijd de virtuele leider in de wedstrijd was.

Veelwinnaar Reis slaat dubbelslag

Reis mocht echter niet te veel treuzelen en besloot op goed acht kilometer van de streep zelf in de aanval te gaan. De 29-jarige hardrijder van Efapel, eerder deze ronde al winnaar van de proloog én de eerste rit-in-lijn, wist in tijdrithouding al snel een seconde of twintig uit te lopen. Bij de achtervolgers werd er vooral naar elkaar gekeken, ook al omdat een ploeggenoot van Reis verantwoordelijk was voor het nodige afstoppingswerk. Mede hierdoor kon Reis zijn voorsprong vasthouden in de laatste kilometers.

De Portugees had aan de finish alle tijd om zijn derde ritzege te vieren. Na de binnenkomst van ritwinnaar Reis en de eerste achtervolgers was het uitkijken naar de finish van leider Marque. De ervaren Spanjaard mocht iets meer dan drie minuten verliezen op Reis in de strijd om de leiderstrui, maar het peloton kwam net te laat op gang en zo is Reis weer de trotse eigenaar van de trui. De strijd is echter nog niet gestreden: de Volta a Portugal duurt nog tot en met zondag.