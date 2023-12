donderdag 28 december 2023 om 09:34

Denkt Mathieu van der Poel al aan veertien op veertien? “Ben niet bezig met dat rijtje”

Video Mathieu van der Poel lijkt op dit moment onaantastbaar in het veld. De 28-jarige wereldkampioen won tot op heden al zijn crossen met overmacht: vier op vier. Van der Poel komt de komende weken nog tien keer in actie op de crossfiets. Houdt hij stiekem al rekening met een veertien op veertien?

We vroegen het Van der Poel na zijn imponerende zege in de Wereldbeker van Gavere. “Ik ben eigenlijk niet bezig met dat rijtje. Zoals ik eerder al zei: crossen is heel leuk, maar het primeert niet meer voor mij. Ik zal er dan ook niet van wakker liggen, als ik een keertje niet win”, klinkt het.

En toch is het niet uitgesloten dat Van der Poel dit seizoen ongeslagen blijft in het veld. Na zijn indrukwekkende zeges in Herentals, Mol, Antwerpen en Gavere kunnen we één ding concluderen: voorlopig komt er niemand in de buurt van de renner van Alpecin-Deceuninck.

Nog tien crossen

Van der Poel kan vandaag zijn vijfde zege van dit veldritseizoen boeken: vanavond komt hij namelijk in actie in de Superprestige van Diegem. Daarna volgen nog Loenhout (29/12, Exact Cross), Hulst (30/12, Wereldbeker), Baal (1/1, X2O Trofee), Koksijde (4/1, X2O Trofee), Zonhoven (7/1, Wereldbeker), Benidorm (21/1, Wereldbeker), Hamme (27/1, X2O Trofee), Hoogerheide (28/1, Wereldbeker) en het WK in Tábor (4 februari).