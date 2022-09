Denk jij te weten wie het WK Tijdrijden gaat winnen? Zet in en win!

Ad

Komende zondag staat in het Australische Wollongong het WK tijdrijden op het programma. Bij de mannen zoeken we een opvolger voor de Italiaan Filippo Ganna, bij de vrouwen verdedigt onze eigen Ellen van Dijk haar regenboogtrui. Denk jij te weten dit jaar met de wereldtitel aan de haal gaat? Zet dan nu in bij TOTO en zet jouw wielerkennis om in euro’s!

Wanneer we de voornaamste kanshebbers bij de dames overlopen, dan behoort Ellen Van Dijk ook dit jaar opnieuw tot de topfavorieten. Wanneer zij erin slaagt om haar titel te prolongeren, dan levert dat meer dan drie keer de inzet op. Haar grote uitdaagster heet – zoals de laatste jaren wel vaker het geval – Marlen Reusser uit Zwitserland. Ook oud-kampioene Annemiek van Vleuten kan op een goede dag de wereldtitel grijpen, maar zij richt zich vooral op het WK op de weg van een week later. Daarna volgen al snel rensters als Kristen Faulkner en Grace Brown, maar zij behoren tot de outsiders. Of verrast de piepjonge Shirin van Anrooij? Indien zij voor een daverende verrassing weet te zorgen, dan wordt iedere euro maar liefst honderd (!!) keer uitgekeerd.

Bij de mannen ligt de strijd helemaal open. Ganna is dan wel tweevoudig en uittredend kampioen, de Italiaan is dit seizoen niet onaantastbaar. Na de Tour de France heeft hij zich echter volledig op het WK in Australië toegespitst. Daar krijgt hij onder andere concurrentie van Remco Evenepoel. Het Belgische wonderkind is nog maar 22 jaar, maar veroverde vorig jaar al een WK-medaille én won afgelopen zondag de Ronde van Spanje. Pas vooral op voor de Zwitserse uurwerken Stefan Küng en Europees kampioen Stefan Bissegger. Een Zwitserse wereldtitel kan je zomaar tot negen keer de inzet opleveren. De moeite waard om een gokje te wagen!

