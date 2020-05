Dénivelé Challenge kiest toch voor dubbele passage Mont Ventoux dinsdag 26 mei 2020 om 16:39

De renners zullen dit jaar toch tweemaal de Mont Ventoux beklimmen tijdens de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, zo heeft de organisatie van de Franse klimwedstrijd laten weten in een persbericht. De koers staat gepland voor donderdag 6 augustus.

De organisatie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) meldde in december 2019 dat tijdens de komende editie de Reus van de Provence mogelijk tweemaal beklommen zou worden. Een maand later bleek dit echter niet meer mogelijk wegens werkzaamheden op de top van de iconische berg. “We zullen in 2021 tweemaal de Ventoux beklimmen.”

Dat was echter nog voor de uitbraak van de coronacrisis in grote delen van de wereld. De organisatie zag zich genoodzaakt om de wedstrijd uit te stellen van 8 juni naar 6 augustus. Over ruim twee maanden blijkt het wel weer mogelijk om meerdere keren de Mont Ventoux te beklimmen. De renners starten in Vaison-la-Romaine.

Loodzware wedstrijd

Na ruim tachtig kilometer beginnen de renners voor het eerst aan de Mont Ventoux, maar zoeken ze vanaf Chalet Reynard weer de weg naar het dal. Eenmaal beneden gaat het via Sault en Villes-sur-Auzon weer naar de voet van de Ventoux. De finishstreep ligt na een beklimming van ruim twintig kilometer wel degelijk op de top.

Afgelopen seizoen stond de eerste editie van de Franse eendagswedstrijd op het programma. Romain Bardet begon als topfavoriet aan de klimkoers, maar de renner van AG2R La Mondiale moest op de flanken van de Mont Ventoux zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Jesús Herrada van Cofidis.

Koersdirecteur Nicolas Garcera kijkt reikhalzend uit naar de aankomende editie van zijn wedstrijd. “We zullen de koers zo veilig mogelijk organiseren, maar we hopen wel dat de gezondheidssituatie zich verder blijft normaliseren. Er zullen verschillende WorldTour-ploegen aan de start staan, net als enkele bekende renners.”