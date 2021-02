Denise Betsema wint in nat Middelkerke: “Het was ploeteren”

Denise Betsema was zaterdag onhoudbaar tijdens de laatste Superprestigecross van het jaar. De Texelse veldrijdster reed achtervolgers Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand op dertig en zestig seconden. “Het was ploeteren”, vertelt ze na afloop.

“Zo nat als vandaag heb ik hier nog nooit gereden. Het parcours ligt me wel, dus het is mooi dat ik hier kan winnen. Ik maakte nog wel wat foutjes in de finale, maar die kon ik mezelf veroorloven. Ik ben heel blij dat ik hier als eerste over de meet kom.”

Toch vond Betsema haar begin van de wedstrijd niet goed: “Ik moest op het eerste deel van het parcours achtervolgen, maar gelukkig kon ik snel opschuiven. Ik bleef even achter Manon hangen, maar kon mijn eigen tempo snel herpakken.”

Met babynieuws sloot ze uiteindelijk af. “Mijn neefje is vannacht geboren. Ik wil mijn overwinning dan ook aan hem opdragen.”