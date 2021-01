Denise Betsema: “Vol voor eindwinst in Soudal Ladies Trophy”

Denise Betsema wist nog nooit een van de grote drie crossklassementen te winnen, maar daar kan dit seizoen weleens verandering in komen. De op Texel woonachtige renster staat namelijk tweede in de Soudal Ladies Trophy en zet vol in op de eindzege.

Betsema staat in het klassement bij de vrouwen in de X²O Trofee op 58 seconden achterstand van Lucinda Brand. Zaterdag staat in Hamme de twee-na-laatste manche op de kalender. “De strijd is nog niet gestreden”, voorspelt Betsema. “In Hulst liet ik zien dat ik ook met een mooie voorsprong kan winnen, dus ik ga nog vol voor die eindzege. Het is me nog nooit gelukt om zo’n klassement te winnen. Het zou een van de hoogtepunten van mijn seizoen zijn.”

De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die tot op heden vier keer wist te winnen dit seizoen, ging nog niet eerder in Hamme van start. “Ik heb de cross weleens op televisie gezien, maar het is helemaal nieuw voor mij. Zo kan je er onbevangen invliegen en dat kan soms verrassend positief uitdraaien. Bovendien is het een cross in de plaats van onze ploegbaas Jurgen Mettepenningen. Dat zorgt voor extra motivatie om met een mooi resultaat naar huis te gaan.”