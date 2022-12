Denise Betsema verliest leiding in Superprestige: “Heb het altijd moeilijk in kerstperiode”

Interview

Denise Betsema beleefde woensdag een echte offday in Diegem. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal werd achtste en verloor zo haar leiding aan Ceylin del Carmen Alvarado in het klassement van de Superprestige. “Het gaat niet zo goed nu. Ik baal echt van deze uitslag”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

Dinsdag, in de Superprestige Heusden-Zolder, reed Betsema nog een sterke wedstrijd. Na een tactische koers werd ze vijfde, maar kon ze wel haar leiding vasthouden in het klassement. “De benen waren echt goed. Ik kon het niet afmaken, maar kon wel tevreden zijn met mijn prestatie. Ik hoopte op dezelfde benen woensdagavond, maar dat was helemaal niet het geval.”

“Dat ik dan opeens niet meer aan de leiding sta, is een extra domper. Zo’n offday is niet goed voor het moraal. Ik heb het altijd moeilijk in de kerstperiode. Hopelijk ben ik in Baal (op 1 januari, red.) goed en kan ik de drukke kerstperiode dan nog redelijk goed doorkomen. Daar hoop ik vooral op.” Waar veel rensters voor de kerstperiode op stage vertrokken, bleef Betsema thuis. Een bewuste keuze: “De kinderen hebben dan vakantie en dan ben ik graag thuis.”

Ondanks dat de Nederlandse renster thuis bleef, kon ze wel goed trainen. “Maar ik wist wel dat ik nu nog niet echt top ging zijn dan. Het komt wel goed, maar het is even minder leuk nu. Eind januari ga ik wel op stage in het buitenland. Op die manier kan ik me goed voorbereiden op het WK.” Naast het WK, wil Betsema ook goed zijn op het Nederlands kampioenschap. “Daar heb ik normaal ook een grote kans om mee te strijden voor de eerste plaats. Er ligt zand (in Zaltbommel, red.), dus dat moet me zeker liggen. Het is zeker een doel”, besloot Betsema.