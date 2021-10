Denise Betsema onder de indruk van Vas en Pieterse: “Die meiden zijn supertechnisch”

Interview

Denise Betsema greep in Overijse net naast het podium. In de sprint om de derde plaats moest de 28-jarige renster haar meerdere erkennen in Lucinda Brand. Daarnaast raakte ze de leiding in de Wereldbeker kwijt: weliswaar staat Betsema in gelijke punten met Brand, maar de resultaten van vandaag zijn doorslaggevend.

Eigenlijk ging het vanaf de start wel goed, vertelde Betsema na afloop van de veldrit. “Ik voelde me ook wel sterk, maar ik merkte wel dat het heel moeilijk was. Aan het eind van de cross maakte ik wat foutjes. In de voorlaatste ronde reed ik tegen een boompje aan en dan zit je niet meer zo zeker op de fiets. En toen kwam Lucinda erop en erover. Vanaf dat moment was het gewoon aanhaken en hoopte ik op de sprint. Maar daar had ik me een beetje op verkeken, want die was vrij kort. Jammer, op naar de volgende. Morgen is er weer een heel mooie cross.”

In Overijse raakte de Texelse de koppositie kwijt in de Wereldbeker. Weliswaar heeft ze evenveel punten als Brand (147 punten), maar die heeft de regels in haar voordeel. Omdat Betsema en Brand evenveel eerste, tweede, derde en vierde plaatsen hebben behaald, wordt gekeken naar de resultaten in de laatste wedstrijd – en daarin was Betsema dus vierde en Brand derde. Toch heeft de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal genoten in de witte trui. “Ik hoop de trui in de volgende crossen natuurlijk weer te kunnen dragen. Ik ga er de volgende keer dus zeker weer voor.”

Betsema was onder de indruk van youngsters Kata Blanka Vas en Puck Pieterse, die eerste en tweede eindigden. “Die meiden zijn gewoon supertechnisch. Dat is vet knap. Ik moet daar echt van leren. Ik probeerde ook een beetje de sporen na te rijden. Maar als je dan een foutje maakt en je raakt achterop, dan ben je op achtervolgen aangewezen. Dat is dan gewoon heel zwaar. Het is niet anders. Ik had heel graag op het podium gestaan, maar helaas: het kan niet altijd zo zijn. Ik ben blij met de vorm en kijk gewoon weer verder naar morgen.”