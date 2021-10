Denise Betsema na zege in Ruddervoorde: “Vanaf de start had ik een lekker ritme te pakken”

Denise Betsema boekte in Ruddervoorde alweer haar derde zege in het nog prille crossseizoen. Rond halfkoers reed de 28-jarige Texelse weg bij Inge van der Heijden, waarna ze onbedreigd naar de overwinning koerste.

Betsema zat al vroeg in de koers van voren na een goede start. “Vanaf de start had ik een lekker ritme te pakken. Daarna heb ik de wedstrijd op mijn eigen tempo kunnen rijden. Op kop had ik geen last van foutjes van anderen en dat is dan toch in je voordeel. Ik voelde me goed. Het was een mooie wedstrijd.”

Aanvankelijk duldde Betsema nog Inge van der Heijden in haar buurt, maar daarna ging de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal alleen verder. “Ik moest eerst wat bekomen van de start. Daarna kon ik mijn eigen lijnen rijden. Het was wel lastig en er werden foutjes gemaakt, ook door mij. Maar ik denk dat iedereen daar last van had. Het was slibberig met veel slijk, maar een leuke koers.”

Na haar zege in Ruddervoorde is de 28-jarige Nederlandse morgen ook een van de favorieten in de Kuilcross van Zonhoven. “Ik kijk wel uit naar morgen, dat is ook echt een mooie cross. Deze wedstrijd is bijna twee jaar niet verreden, dus ik denk dat iedereen wel naar de Kuil uitkijkt”, aldus Betsema.