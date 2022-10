Denise Betsema na eerste seizoenszege: “Dit is heel goed voor de moraal”

Net als vorig jaar, wist Denise Betsema de Superprestige Ruddervoorde te winnen. Het was haar eerste zege van het huidige veldritseizoen. “Dit is heel goed voor de moraal”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik ben er superblij mee, de laatste wedstrijden viel ik steeds naast het podium”, aldus de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die in Tábor, Waterloo en Fayetteville telkens als vierde eindigde. “Zo’n overwinning maakt dan veel goed. Dit is een rondje dat me goed ligt en dat ik heel leuk vind om te doen.”

Helemaal voluit hoefde Betsema niet te gaan om de overwinning te behalen, vertelt ze. “Ik heb nog wel wat kunnen sparen. Als het verschil eenmaal groot genoeg is, dan lukt dat wel. Maar alsnog was het een zware race. Die technische passages maken het gewoon heel intensief.”

Betsema zei ook nog dat het een bewuste keuze was om iets later in vorm te zijn. “Ik wil meer naar de kampioenschappen toe trainen. Wat dat betreft, pakt dat wel goed uit. Ik heb ook heel veel zin in Namen”, doelt de Texelse op het EK veldrijden van zaterdag 5 november. “Ik heb het EK als doel aangestipt, ik hoop daar toch eindelijk eens een trui te pakken. Ik weet dat dat heel moeilijk gaat worden, maar ik ga er wel voor.”