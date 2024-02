maandag 26 februari 2024 om 18:05

Denise Betsema moet geopereerd worden: “Zal zeker sterker terugkomen”

Denise Betsema moet een knieoperatie ondergaan. Dat laat haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal weten op sociale media. De Texelse heeft al last van haar knie sinds een val voorafgaande aan het voorbije veldritseizoen.

“Een operatie is nooit leuk, maar zal zeker sterker terugkomen”, laat Betsema weten in een reactie. De 31-jarige veldrijdster sukkelde de hele winter met een slepende knieblessure, opgelopen bij een trainingsongeval in augustus. Ze moest onder meer het NK aan zich voorbij laten gaan en haalde het hele seizoen slechts twee keer het podium van een veldrit. De laatste keer was op 1 november, in de Koppenbergcross.

“Dat ongeluk was veel te kort voor de start van het seizoen om op niveau te komen. Ik heb een maand niet kunnen lopen. En mijn beste niveau heb ik daarna ook niet meer gehaald”, verklaarde ze in januari bij WielerFlits. “Eigenlijk is het vooral de komende weken doorkomen, en al kijken naar de volgende winter.”