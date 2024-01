Niels Bastiaens • vrijdag 12 januari 2024 om 18:00 vrijdag 12 januari 2024 om 18:00

Pech blijft Denise Betsema achtervolgen: “Ik denk al aan volgend seizoen”

Interview Denise Betsema kreeg na een lastige kerstperiode nog eens een opsteker te verwerken. In het zand van Koksijde werd ze vorige week zesde. Een uitslag waar ze normaal gesproken niet blij van zou worden, maar in de context van haar huidige seizoen best goed is. Betsema kent namelijk een pechseizoen, zo vertelt ze bij WielerFlits.

De miserie voor Betsema begon eigenlijk al voor het crossseizoen, met een trainingsongeval midden augustus. “Sindsdien voel ik me niet meer mezelf. Dat ongeluk was veel te kort voor de start van het seizoen om op niveau te komen. Ik heb een maand niet kunnen lopen. En mijn beste niveau heb ik daarna ook niet meer gehaald. Ik denk dat iedereen ziet dat ik minder ben dan vorig seizoen.”

En dat is niet alleen de schuld van dat bewuste ongeval. “Ik loop nu al vanaf half december met een oorontsteking en verkoudheid rond. En ik heb ook elke cross nog last van mijn knie. Daar moeten we binnenkort naar kijken, want ik heb niet het idee dat het in orde is. Het is voor de ploegartsen ook niet simpel, omdat ik op een eiland woon. Zo ben ik toch een afstandje van hen verwijderd.”

Lange weg naar topniveau

Alle pech begint bij Betsema door te wegen. De 30-jarige crosster was de afgelopen jaren altijd goed voor overwinningen in enkele klassementscrossen. “Een zesde plaats zoals in Koksijde is dan wel een opsteker, maar ik krijg er toch vooral een dubbel gevoel van. Ik heb het herstel na mijn ongeval toch wat onderschat. Het is een lastige periode en ik moet zeggen dat het me zwaar valt. Omdat ik de UCI-punten nodig heb, ben ik verplicht om te blijven crossen. Dat is voor het herstel niet optimaal.”

Voor de laatste weken van het seizoen begrijpt Betsema dan ook dat het niet gemakkelijk wordt om nog op topniveau te geraken. “Eigenlijk is het vooral de komende weken doorkomen, en al kijken naar de volgende winter. Het is wel fijn dat ik in het klassement van de X2O Trofee nog redelijk sta. Dat is nog iets om me op te richten. Maar verder is het vooral zoeken hoe ik terug de oude word.”

Betsema moet samen met Leonie Bentveld de vrouwenploeg van Pauwels-Sauzen-Bingoal dragen, maar voelt – ondanks dat ze alleen in Oisterwijk en op de Koppenberg op het podium stond – vanuit haar entourage weinig druk. “Nee, zo probeer ik dat niet te ervaren. Natuurlijk is het mooi voor de ploeg als ik weer vaker vooraan rijd. Maar zij hebben ook het vertrouwen dat het weer goed komt. Zo heeft elke renner wel zijn periode dat het wat minder gaat. Ik fietste altijd heel constant, het is een domper dat het nu niet zo is.”

Nieuwe generatie

De Texelse moet het dan wel tegen een heel nieuwe generatie opnemen. Nederlands kampioene Puck Pieterse en wereldkampioene Fem van Empel – twee piepjonge dames – zijn de nieuwe maatstaf in de vrouwencross, maar is Betsema daar tegen opgewassen? Van haar generatie doet voorlopig alleen Lucinda Brand nog mee om de prijzen.

“Zeker!”, repliceert Betsema, die dit weekend in actie komt in het NK in Hoogeveen, meteen. “Ik ben ervan overtuigd dat, als ik weer in vorm ben en de goede voorbereiding heb gehad, ik weer de oude kan worden. Dan moet ik ook terug voorin kunnen meedraaien zoals Lucinda zo knap doet. Maar nu is het gewoon even heel lastig.”