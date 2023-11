woensdag 1 november 2023 om 18:08

Denise Betsema meldt zich af voor EK veldrijden

Denise Betsema zat in de Nederlandse selectie voor het EK veldrijden in Pontchâteau, maar zal aankomende zaterdag toch niet aan de start staan van de vrouwenwedstrijd. De Texelse heeft Gerben de Knegt laten weten het kampioenschap over te zullen slaan. Dat meldt de KNWU.

“Denise Betsema heeft bondscoach De Knegt laten weten niet te zullen starten, zij wil een extra trainingsblok inlassen om de komende periode nog sterker voor de dag te komen”, valt te lezen op de site van de KNWU.

Betsema kende een moeizaam begin van het veldritseizoen. Ze sloeg de eerste twee crossen, de Exact Cross Beringen en de Wereldbeker Waterloo, over omdat ze door een val op training een trainingsachterstand had opgelopen. In de daaropvolgende klassementscrossen kwam ze er niet aan te pas. Deze woensdag stond ze echter wel weer op het podium van de Koppenbergcross. “Het voelt als een overwinning op mezelf”, zei ze na haar tweede plaats achter Fem van Empel tegen WielerFlits.