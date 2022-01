Denise Betsema kampt met pech in Hulst: “Het zat allemaal niet mee”

Denise Betsema werd pas zevende in de Wereldbeker van Hulst en liep daardoor een grotere achterstand op in het klassement. Pech sloeg de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal flink terug. “Bij de start schoot ik uit mijn pedaal”, vertelt ze na afloop op de ploegsite.

“Ik verheugde me op deze wedstrijd, want het parcours ligt me, maar helaas”, aldus Betsema, die dus al een slechte start maakte. “En even later, bij de eerste schuine kant, haakte iemand voor mij vast aan een paaltje en kon ik niet passeren. Zo verzeilde ik in pakweg 30ste, 35ste positie.”

Uiteindelijk knokte de Texelse zich terug de top-10 in. “Ik had beste prima benen, dus dat vlotte nog wel. Maar op dit parcours was het gewoon lastig inhalen. Het zat allemaal niet mee vandaag. Al bij al moet ik misschien nog blij zijn dat ik er nog een zevende plek heb uitgesleept”, geeft ze aan.

In de stand om de Wereldbeker ziet Betsema haar concurrente Lucinda Brand steeds verder uitlopen. De winnares in Hulst heeft nu 402 punten, terwijl Betsema 343 punten op zak heeft met nog twee manches voor de boeg.