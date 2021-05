De vrouwen van Pauwels Sauzen-Bingoal en Vondelmolen-De Ceuster slaan deze zomer de handen in elkaar. Beide ploegen verenigen zich namelijk tijdens het wegseizoen. Dit betekent dat Denise Betsema en Ellen Van Loy deze zomer tijdelijk ploeggenotes zijn.

Beide crossteams zijn op zichzelf voorlopig net iets te klein om startrecht te verkrijgen in hoger gequoteerde wedstrijden. Door een tijdelijke samenwerking is dat euvel opgelost. “En zo kunnen onze dames af en toe op een hoger niveau koersen”, aldus Stijn Van Hout, teammanager bij Vondelmolen-De Ceuster.

“Het is voor beide ploegen inderdaad een meerwaarde dat we een volwaardig zomerprogramma kunnen afwerken”, vult Jurgen Mettepenningen namens Pauwels Sauzen-Bingoal aan. “Al was het voor ons uiteraard wel belangrijk dat we in ons eigen shirt kunnen rijden en met onze eigen omkadering blijven werken.”

Dit houdt in dat de vrouwen van Vondelmolen-De Ceuster deze zomer in het shirt van Pauwels-Sauzen Bingoal uitkomen. Tom De Kort en Stijn Van Hout zijn de komende maanden de ploegleiders van dienst. “Na het seizoen gaan we dit project zeker evalueren en bekijken we of we er komende zomer een vervolg aan kunnen breien”, klinkt het.

Programma

De ploeg bestaat deze zomer uit Denise Betsema, Fem van Empel, Laura Verdonschot, Maud Kaptheijns, Ellen Van Loy, Suzanne Verhoeven en Julie Brouwers. De eerste vier komen normaal uit voor Pauwels Sauzen-Bingoal, Van Loy, Verhoeven en Brouwers zijn actief bij Vondelmolen-De Ceuster.

De combinatieploeg zal zaterdag voor het eerst in actie komen tijdens de GP Ecostruct-Quality Select Cars. Verder is de formatie al zeker van deelname aan Dwars door het Hageland (5 juni), de Belgische kampioenschappen (19-20 juni) en de Baloise Ladies Tour (8-11 juli).