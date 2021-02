Denise Betsema derde in Lille: “In laatste ronde problemen met klikpedalen”

Denise Betsema leek in de X2O Trofee van Lille op weg naar de overwinning, maar in de slotronde moest ze haar meerderen erkennen in Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. In de achtergrond werd Betsema nog derde, maar in het klassement van de Soudal Ladies Trophy verloor ze tijd op leidster Brand. “Mijn inspanningen bekoop ik op het einde”, reageert Betsema.

Vroeg in de wedstrijd pakte Betsema bonificatieseconden in het klassement, maar die gaf ze aan de finish weer weg aan Brand. Het verschil in het klassement ging van 38 naar 41 seconden. “Ik had wel boni’s gepakt, maar in de laatste ronde had ik problemen met mijn klikpedalen”, aldus Betsema. “Ik geraakte niet vast en dan is het moeilijk trappen. Ik heb daardoor veel tijd verloren in de laatste halve ronde. Daar baal ik wel van.”

“Ik had minstens gehoopt om samen met Lucinda Brand over de finish te komen”, gaat de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal. “In de eerste rondes ben ik voluit voor de bonusseconden gegaan, maar dat bekoop ik toch weer op het einde.”

Betsema kijkt terug op een snelle finale. “Na de balkjes liep het alleen niet meer goed. Maar ik heb er alles aan gedaan, dus dan is het echt balen met die pedalen. Al denk ik dat iedereen daar wel last van had. Het was een moeilijke race. Het klassement is gelukkig nog niet voorbij, er is nog één cross en daarin kan alles nog”, houdt ze nog hoop.