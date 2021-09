Denemarken wil breedte uitspelen op WK: “Goed als er een beetje chaos ontstaat”

De Deense ploeg staat met de nodige ambities aan de start van het WK wielrennen van zondag. Met Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Magnus Cort, Michael Valgren en Mikkel Honoré hebben de Denen meerdere kanshebbers. “Het zou in onze kaarten spelen als de wedstrijd vroeg openbreekt en er een beetje chaos ontstaat”, zegt bondscoach Anders Lund tegen Het Laatste Nieuws.

“Het is geen geheim dat wij de koers hard willen maken. Met de renners die we aan de start brengen, zou het erg dom zijn van ons om tot de laatste kilometer te wachten”, gaat de bondscoach verder.

Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen is het met hem eens. “We hebben meerdere troefkaarten achter de hand. We staan met vijf op een lijn en niemand is de uitgesproken kopman. We kunnen met andere woorden de Deceuninck-Quick-Step-tactiek gaan gebruiken en onze sterkte in de breedte uitspelen door met meerdere jongens in de finale te komen”, aldus Asgreen.

Rolf Sørensen: “Wout van Aert moet geïsoleerd raken”

Oud-wielrenner Rolf Sørensen is onder de indruk van de Deense selectie. Naast de genoemde namen, maken ook Mikkel Bjerg, Andreas Kron en Mads Würtz Schmidt deel uit van het achttal. “Dit is het sterkste Deense team ooit, sterker nog dan de generatie met Riis, Holm en ik”, zegt Sørensen.

“Het parcours ligt hen dan ook nog eens allemaal. Ze moeten samenwerken en met elke ontsnapping meeschuiven zodat de Belgen het werk moeten opknappen en Wout van Aert geïsoleerd raakt. Dan stijgen de kansen, want alle Deense outsiders zijn snel genoeg om het in een klein groepje af te maken”, vindt hij.