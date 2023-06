Demonstratie zorgt even voor commotie tijdens derde rit Critérium du Dauphiné

De renners werden tijdens de derde etappe van het Critérium du Dauphiné even onaangenaam verrast door een betoging op het parcours. Met nog goed honderd kilometer te gaan werd de rit even geneutraliseerd, maar de renners konden al vrij snel weer hun weg vervolgen.

De organisatie werd na ruim twee uur koers geconfronteerd met een demonstratie op het parcours. Er werd vervolgens in allerijl gezocht naar een oplossing om de etappe door te laten gaan en de betoging te ontwijken. Heel even leek ASO te opteren voor een parcourswijziging.

Zo ver kwam het echter toch niet, aangezien de volledige wedstrijdkaravaan zonder al te veel problemen toch langs de betoging kon koersen. De wedstrijd werd al vrij snel daarna weer in gang geschoten.

97 km – de onveilige situatie was ontstaan door een demonstratie langs de kant van de weg, het peloton is die nu gepasseerd en de race is weer herstart. Team Jayco rijdt op kop van het peloton, zo hebben de mannen van Jumbo-Visma het rustig vandaag.

— Team Jumbo-Visma Supporters (@TJV_supporters) June 6, 2023