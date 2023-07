Demi Vollering wint Tour de France Femmes: “Hard werken, maar ook geloven in jezelf”

Demi Vollering heeft de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van SD Worx werd in de afsluitende tijdrit tweede en breidde haar voorsprong zo zelfs nog uit. “Je moet geloven in jezelf”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

“Ik kan het nog altijd niet geloven”, opende Vollering het interview. “Ik heb heel hard gewerkt. Het is echter niet alleen hard werken. Je moet er ook in geloven. Daarnaast moet je jezelf het hele jaar ook kalm zien te houden. In je leven moet je een balans zoeken om dit te kunnen doen. Ik heb me heel het jaar gewoon heel goed gevoeld.”

Voor de camera van de NOS ging Vollering nog wat dieper in op haar zege. “Ik was vanmorgen eigenlijk iets te relaxt. Ik had natuurlijk best wel veel marge op mijn concurrenten voorafgaand aan de tijdrit.” Toch gaf de Nederlandse alles in de afsluitende tijdrit. “Ik had namelijk op voorhand een aantal doelstellingen gemaakt voor deze Tour de France.”

Vollering: “Het moet nog een beetje landen dat ik zonet de Tour heb gewonnen”

“Een van die doelstelling was natuurlijk zaterdag, maar ik wilde ook heel graag een goede tijdrit rijden op de slotdag met het oog op de toekomst. Ik wil namelijk met een goed gevoel naar het WK tijdrijden toe en daar was deze zondag heel belangrijk voor”, geeft Vollering meer uitleg. Daar zal ze in ieder geval haar ploeggenote en ritwinnares Marlen Reusser tegenkomen.

Eerst en vooral zal Vollering echter genieten van haar zege, die ze overigens nog niet helemaal door heeft. “Volgens mij moet het inderdaad nog een beetje landen dat ik zojuist de Tour de France heb gewonnen, haha. Ik denk dat ik nog wel een paar dagen met de familie nodig ga hebben om alles te laten bezinken. Misschien komt het besef vanavond al een beetje wanneer ik het ga vieren met de ploeg. Ik kan in ieder geval niet wachten totdat deze chaos een beetje voorbij is en ik een beetje op adem kan komen.”

