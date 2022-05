Demi Vollering wint Itzulia Women: “Ik had nog wat over op de laatste klim”

Demi Vollering mag zich de grote winnares noemen van de eerste Itzulia Women. De renster van SD Worx was vandaag de beste in de slotrit met aankomst in San Sebastián, nadat ze eerder in de week ook al succesvol was in de eerste twee etappes. Ze mag zich, na een drie op drie, uiteraard ook eindwinnares noemen van de Baskische meerdaagse.

Vollering was na afloop vanzelfsprekend erg blij met een nieuwe (rit)zege en het eindklassement. “Dit is echt een bijzonder gave koers. Ik hou van het parcours, al was het vandaag wel weer zeer lastig door de hitte. Ik moet de ploeg echt bedanken. We stonden weliswaar met slechts vier rensters aan de start, maar wel met vier zeer sterke klimsters. Dat heb je hier ook wel nodig. Het gaat namelijk de hele tijd op en af.”

Vollering hoopte in de slotrit vooral de gele leiderstrui te behouden, maar zag op de slotklim van Murgil-Tontorra ook een kans om weg te rijden. De 25-jarige Nederlandse schudde vlak voor de top aan de boom en wist zo haar concurrentes uit het wiel te rijden. Het bleek het begin van een succesvolle solo naar de finish in San Sebastián. “Ik had nog wat over op de laatste klim. Ik besloot dan ook vol door te trekken en nog één keer alles te geven. Ik ben heel erg blij met deze nieuwe ritzege.”

Vollering werd op het eindpodium geflankeerd door landgenote Pauliena Rooijakkers en de Amerikaanse Kristen Faulkner.