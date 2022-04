Demi Vollering weer tweede in Amstel Gold Race: “Dit was een mooie kans”

Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij als tweede geëindigd in de Amstel Gold Race. De kopvrouw van SD Worx won de sprint van een elitegroep, maar dat was achter de solerende Marta Cavalli. Dat leidde tot frustratie aan de finish. “Ik was niet zo blij natuurlijk. Het was een mooie kans op de winst, alweer…”, vertelt ze.

“Het moment dat Cavalli ging miste ik net”, beschrijft ze de situatie op de top van de laatste keer Cauberg. Vollering had met Ashleigh Moolman nog een ploeggenote mee in de kopgroep, maar de Zuid-Afrikaanse reageerde net te laat op de demarrage. “Ze twijfelde even met rijden, maar ze gaf wel alles. Alleen was het niet genoeg en dat was heel jammer. Als die twijfel er wel is, dan is ze weg.”

“Het is super mooi voor Cavalli, maar ik had hem ook heel graag gewild”, aldus Vollering. “Ik wilde nog zelf in de tegenaanval gaan, maar dat is ook gokken. Vorig jaar kwamen we ook weer terug, maar dat is een gokje. Vaak gaat dat verkeerd en soms goed.”

In de voorfinale reed Vollering nog wel met een groep vol met topfavorieten. Die bleef echter niet weg. “Het was een te goede groep”, denkt ze achteraf. “Iedereen deed halve beurten en dan blijf je niet weg. Het was ook niet aan ons om te rijden daar. Daarna reden we achter de feiten aan. Maar voor de volgende wedstrijd staan we scherp. Een tweede plaats is beter dan niet op het podium staan, dus hopelijk volgend jaar dan maar.”

Actieve Annemiek van Vleuten eindigt als vierde: “Niet zwaar genoeg”

De vierde plaats was weggelegd voor Annemiek van Vleuten, die zich meerdere keren in de aanval toonde. Ook op de laatste keer Cauberg plaatste ze een aanval, maar ze kon niet wegrijden. “Ik wist dat die groep te groot was aan de voet voor mij om het verschil te maken. De koers was het niet zwaar genoeg”, zegt ze tegen de NOS. Ook eerdere aanvalspogingen van Van Vleuten strandden vroegtijdig. “Er was weinig medewerking. Ze waren niet volle bak aan het rijden. Alleen SD Worx had er twee mee”, vertelt de Movistar-renster over een elitegroepje dat vroeg in de finale ontsnapte. “Maar ik sta hier niet teleurgesteld. Voor mij is het gewoon moeilijk om op de Cauberg het verschil te maken, of het moet slopende wedstrijd zijn. Voor mij is het een te explosieve klim.” “Cavalli laat zien hoe je het moet doen. Zij kon er overheen knallen. Ik heb geen andere tactiek om de Amstel Gold Race, dan moet ik geluk hebben.”