Demi Vollering verwacht zware tweede etappe: “Denk dat morgen de koninginnenrit is”

SD Worx is uitstekend begonnen aan de Tour de France Femmes. Lotte Kopecky won na een solo de openingsrit en pakte zo het eerste geel, Lorena Wiebes sprintte naar een tweede plaats. “Of dat vooraf gepland was? Zoiets valt niet te plannen”, zei Demi Vollering, die zelf nog zesde werd, na afloop tegen Eurosport.

“Zo’n een-tweetje is nooit te plannen, maar het gebeurt wel vaak”, zei ze met een lach. “We deden het heel goed, we waren echt toegewijd. Het hele team werkte heel hard om ons veilig te houden. Vooral voor de klim, want voor de klim was het behoorlijk chaotisch en stressvol. Al de andere meiden – Mischa (Bredewold, red.), Elena (Cecchini, red.), Christene (Majerus, red.), Marlen (Reusser, red.) – deden het heel goed en hielden ons buiten het gevaar.”

“Op het eerste deel van de klim was Marlen heel sterk. Toen ze het tempo niet meer vol kon houden, nam ik het over. Want als het tempo zou zakken, zouden er aanvallen komen van achteruit. Ik nam dus de leiding. Lotte kon daarna aanvallen, ze was heel sterk.”

Vollering vertelde dat de laatste klim, de Côte de Durtol (1,7 km à 7,2%), ‘heel zwaar’ was. “Ik denk dat de hele dag behoorlijk uitputtend was, want voor de klim ging het al heel hard. Je zag ook in ons team dat de een na de ander eraf moest. Het was heel moeilijk om ons van voren te houden voor de klim, ze deden een heel lange lead-out. Maar het was echt noodzakelijk, want het was zó chaotisch.”

Maandag koninginnenrit?

De Tour de France Femmes gaat maandag verder met een rit van Clermont-Ferrand naar Mauriac. Onderweg krijgen de rensters zes gecategoriseerde beklimmingen voor de kiezen. Vier van de vierde categorie, één van de derde en ook nog eentje van de tweede. “Ik denk eigenlijk dat morgen de koninginnenrit is”, stelt Vollering, ondanks dat zaterdag een rit met finish op de Col du Tourmalet op het programma staat.

“De rit heeft denk ik de meeste hoogtemeters van alle ritten in deze ronde”, legt de Nederlands kampioene uit over de etappe van maandag. “Op papier ziet het er niet zo uit, maar het gaat de hele dag op en af. Het wordt heel zwaar, maar ik kijk ernaar uit. We zijn er klaar voor. Laten we het geel in het team houden.”

