Demi Vollering stelt eindzege in Women’s Tour veilig, Elisa Balsamo wint slotrit

Demi Vollering heeft de Women’s Tour gewonnen. De renster van SD Worx kwam ook op de laatste dag niet meer in de problemen. De slotrit werd een prooi voor Elisa Balsamo, die Lorena Wiebes van haar derde ritzege hield.



Vollering reed sinds de vierde etappe aan de leiding in de WorldTour-wedstrijd door Groot-Brittannië, nadat ze met overmacht de tijdrit in en rond Atherstone een dag eerder had gewonnen.

In de vlakke slotrit naar Felixstowe was haar enige opdracht om in het peloton te finishen. Dat deed ze zonder problemen. Haar ploeg SD Worx had zaterdag de gehele dag de controle. In het laatste uur haalde de WorldTour-ploeg een vroege vlucht bij met Eugenia Bujak, Sofia Bertizzolo, Veronica Ewers, Dani Christmas en Ane Santesteban, waarna er voor de zege werd gespurt.

Wiebes was in die spurt de topfavoriet. Na twee eerdere ritzeges hoopte zij zaterdag een loepzuivere hattrick te scoren. Daar slaagde zij echter niet in. In Felixstowe was het wereldkampioene Balsamo die voorkwam dat de Mijdrechtse sprintster voor de derde keer won.