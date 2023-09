zaterdag 23 september 2023 om 17:36

Demi Vollering start over twee weken op het WK Gravel

Het wegseizoen zit er na vandaag op voor Demi Vollering, maar de Tourwinnares komt nog wel in actie in een andere discipline. Ze rijdt op zaterdag 7 oktober namelijk het WK Gravel in het Italiaanse Veneto. Dat bevestigde ze na afloop van het EK in Drenthe aan onder meer WielerFlits.

Vollering heeft zeker ervaring als gravelaar. In 2021 kroonde ze zich nog tot allereerste kampioene van Nederland in de discipline. Het WK Gravel reed ze nog niet. Vorig jaar, toen de zege naar Pauline Ferrand-Prévot ging, deed Vollering niet mee aan de eerste editie van het evenement.