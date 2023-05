Demi Vollering sprint naar twee op twee in Ronde van het Baskenland

Demi Vollering heeft de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Worx klopte Soraya Paladin en Marlen Reusser na een lastige heuveletappe. Vollering blijft vanzelfsprekend de leidster in het algemeen klassement.

Rit twee van de Ronde van het Baskenland startte in Vitoria-Gasteiz. Vanuit die gemeente in het noorden van Spanje vertrokken de renners voor een tocht van 133,2 kilometer. Na een dag met heel wat heuvels en een oplopende finish, kwamen ze aan in Amurrio.

Het duurde zeer lang voordat er een ontsnapping wegreed zaterdag. Uiteindelijk deden drie rensters het dan toch: Silvia Magri (Israel Premier Tech Roland), Giorgia Vettorella (Bepink) en Maria Novolodskaia (Lifeplus Wahoo) kozen het hazenpad na goed 80 kilometer, maar werden al na dertigtal kilometer weer ingerekend.

Solo van Steels

Op het moment dat de drie koploopsters werden ingerekend, zaten we al in de laatste 30 kilometer. Dat was het signaal voor SD Worx om zich op kop te zetten en het tempo in de lucht te gooien. Door het tempo van SD Worx en heel wat aanvallen, dunde het peloton steeds verder uit.

De eerste meer succesvollere demarrage kwam van de Britse Claire Steels. De renster van Israel Premier Tech Roland reed een halve minuut voorsprong bij elkaar en dook met die voorgift de laatste vijftien kilometer in. Op de laatste beklimming van de dag viel Steels echter helemaal stil. Vollering en Katarzyna Niewiadoma voelden zich op dat moment duidelijk goed en knalden naar de koploopster.

Vollering boven

In de afdaling draaiden de drie echter niet goed rond. Op die manier sloot het peloton toch nog aan en doken ze gezamenlijk de laatste kilometer in. Annemiek van Vleuten probeerde in die slotkilometer nog even de sprint te ontlopen, maar dat lukte niet. Vervolgens was er niets te doen aan Vollering. De Nederlandse was duidelijk de snelste en klopte Soraya Paladin en haar ploeggenote Marlen Reusser.