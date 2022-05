Demi Vollering opnieuw de beste in Itzulia Women na zware etappe

Demi Vollering heeft de tweede etappe van de Itzulia Women op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van SD Worx was de beste van een kopgroep na een lastige koers. Vollering blijft natuurlijk ook de leidster in het algemeen klassement, nadat ze gisteren ook de eerst etappe won.

De tweede rit in de Itzulia Women was in totaal 117,9 kilometer lang. Onderweg moesten er zes officiële beklimmingen overwonnen worden. In de beginfase ontstond er een mooie kopgroep van drie renners met daarin Anastasia Carbonari (Valcar-Travel&Service), Alicia González (Movistar) en Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx).

Moolman-Pasio, ploegmate van leidster Demi Vollering, was de opvallende naam in de vlucht van de dag. De Zuid-Afrikaanse renster wou waarschijnlijk op een actieve manier de trui van Vollering verdedigen, aangezien SD Worx maar met vier renners aan de start staat en dus niet de hele dag op kop kan rijden.

Groep wordt kleiner en kleiner

Lang hield die kopgroep niet stand, er werd namelijk slag om slinger gedemarreerd vanuit het peloton. Onder meer Shirin van Anrooij toonde zich bedrijvig. Op 19 kilometer van de streep, op de laatste klim van de dag (de Karrabieta, 7,3 km aan 5%) begon de echte finale. Leidster Vollering schudde even aan de boom, maar wegrijden lukte niet voor de winnares van de Brabantse Pijl.

In de laatste kilometer van de klim reed er uiteindelijk toch een groepje weg. Vollering, Pauliena Rooijakkers, Marta Cavalli, Juliette Labous en Olivia Baril vonden elkaar na verschillende aanvallen. Het vijftal pokerde een beetje in de laatste kilometers, waardoor de achtervolgende groep heel dichtbij kwam.

Sterke eindsprint

Dichtbij, maar niet dicht genoeg. Zeker toen Rooijakkers een stevige aanval plaatste. Vollering reed het gaatje dicht en begon in het wiel van haar landgenote aan de sprint. In die sprint was er niets te doen aan Vollering, die haar concurrenten vlotjes achter zich liet. Baril en Cavalli mochten mee op het podium, Rooijakkers kwam als vierde over de streep. In het algemeen klassement loopt Vollering verder uit.