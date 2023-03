Demi Vollering kan geluk niet op na Dwars Door Vlaanderen: “Flow with the go!”

Demi Vollering soleerde in Dwars Door Vlaanderen 2023 naar haar tweede klassieke zege van dit voorjaar. Na Strade Bianche had haar ploeg SD Worx de koers opnieuw volledig in handen. Dankzij Marlen Reusser en Mischa Bredewold kon Vollering winnen. “Òh, dit was een heel mooie!”, jubelt de winnares na afloop.

Vollering steekt haar teamgenoten dan ook de loftrompet toe. “De ploeg was zo hard aan het knallen vandaag. We liepen steeds op de feiten vooruit. Marlen zat steeds mee van voren. En als ze dan werd teruggepakt, sprong Mischa weer mee. Ik hoefde enkel te controleren, maar voelde dat ik goed was. Dankzij Marlen, Mischa en mijn andere ploeggenoten zat ik heel comfortabel in de koers en kon ik me sparen.”

“Daardoor kon ik wachten, wachten, wachten. En toen ik het moment zag, ben ik er vol voor gegaan”, kijkt Vollering terug, die daarna excuses maakt. “Sorry voor alle andere meiden, want ik geloof dat ik erg irritant was vandaag. Floortje Mackaij en Liane Lippert (Movistar, red.) werden een beetje gek van mij. Ik mag die meiden graag, met Floortje kan ik het goed vinden. Ik voel dan altijd dat ik dat moet zeggen; sorry!”

Ronde van Vlaanderen

Nu kijkt Vollering uit naar de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag. “De ploeg heeft hier weer zo hard gewerkt, dan is het heel mooi om het zo af te maken voor hun. We gaan met luxe naar de Ronde van Vlaanderen. We zitten in een lekkere flow met de ploeg. Flow with the go, zoals we dat zeggen. We flowen erg lekker!”, lacht Vollering, die zondag samen Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en Reusser kopvrouwe is.