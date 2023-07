Demi Vollering juichend tweede: “Dacht even dat ik gewonnen had, wist het niet zeker”

Demi Vollering kwam in de Touretappe naar Rodez als tweede over de finish achter Yara Kastelijn, maar wel met haar handen in de lucht. De twijfel was zichtbaar, want ze wist niet of ze gewonnen had. “Ik had geen idee, dus ik vierde maar een beetje want ik wist het echt niet”, vertelde de kopvrouw van SD Worx aan de NOS.

“Ik wist het niet zeker en in de auto wisten ze ook niets, natuurlijk. Ik dacht even dat ik gewonnen had, maar wist het ook niet zeker”, aldus Vollering, die door haar tweede plaats wel zes belangrijke bonificatieseconden pakte op onder meer haar concurrente Annemiek van Vleuten in het algemeen klassement.

De rit naar Rodez was liefst 177 kilometer lang en kende een heuvelachtige finale waarin Van Vleuten en Vollering elkaar flink bestookten. “Het was een pijnlijke strijd”, zegt de SD Worx-renster. “Het was een heel lange etappe, heel zwaar en slopend. Dan merk je dat niemand echt het verschil kan maken. Uiteindelijk kon ik er nog voorbij op het laatste stukje, daar was ik wel blij mee.”

De tactiek van SD Worx was in de finale om gele trui Lotte Kopecky vooruit te sturen. “Ze zou een springplank vormen, maar iedereen had het wel aan zien komen. Ze waren alleen op mij gefocust, dat is jammer. Maar uiteindelijk hebben we als ploeg het beste ervan gemaakt”, vindt Vollering.