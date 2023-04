Demi Vollering is duidelijk over Ronde van Vlaanderen: “Als er maar iemand van onze ploeg wint”

Video

Demi Vollering weet wat winnen is. De Nederlandse renster won dit jaar al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen en is zondag met andere woorden een van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. “Als er maar iemand van onze ploeg wint”, vertelde Vollering.

De erelijst van Vollering is inmiddels al best mooi. Zo won ze ook al de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “De Ronde van Vlaanderen zou een hele mooie zijn voor op mijn lijst. Maar goed, ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijd winnen. De eerste keer dat ik deze koers reed, ben ik wel direct verliefd geworden. Ik wil hem heel graag winnen.”

“Mijn vorm is in ieder geval goed”, ging Vollering verder. Bij SD Worx is Vollering een van de kanshebsters, maar dat zijn haar ploeggenoten Lotte Kopecky, Marlen Reusser en Lorena Wiebes ook. Hoe gaan ze daarmee om? “Heel goed. Het is heel simpel in onze ploeg: het maakt niet uit wie er wint, als het maar iemand van de ploeg is. Iedereen bij ons kan winnen, dat maak het heel mooi om voor deze ploeg te rijden.”

Ploegenspel

Vollering verwees ook naar de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Kopecky won toen na sterk ploegenspel. “We doen het echt samen als ploeg in de wedstrijd. Of we alleen maar kunnen verliezen zondag? We moeten er niet op die manier naar kijken. We kijken er allemaal heel erg naar uit om lekker te koersen zondag. We willen er een mooie wedstrijd van maken.”

