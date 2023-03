Lotte Kopecky als topfavoriete van start in Ronde van Vlaanderen: “Klaar om wedstrijd te domineren”

Video

Lotte Kopecky is de absolute topfavoriet voor de zege zondag in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De titelverdedigster zegevierde dit voorjaar al in de Omloop Het Nieuwsblad en in Nokere Koerse. “We zijn klaar om de wedstrijd te domineren”, aldus Kopecky.

“Het is heel erg leuk om hier te zijn”, vertelde Kopecky vrijdag. “De Ronde van Vlaanderen is heel speciaal als Vlaming en Belg. Het is zeker bijzonder om te starten met rugnummer 1, ik kijk ernaar uit om die op te spelden zondag. Dat rugnummer ga ik ook zeker bewaren.”

Kopecky is de topfavoriete, maar de Belgische heeft bij SD Worx nog een aantal sterke rensters rond haar. Demi Vollering won zondag nog Dwars door Vlaanderen en Marlen Reusser was enkele dagen daarvoor de beste in de Gent-Wevelgem. “We weten allemaal wat we moeten doen om in topvorm aan de start te komen. We zijn een heel goede groep rensters bij elkaar.”

Kopecky: “Goede afspraken maken”

“Het is heel leuk om met zoveel sterke rensters aan de start te staan”, ging Kopecky verder. “Of ik beslis wie win? Nee, die rol ligt niet enkel bij mij, maar ook bij Marlen en Demi. We moeten voor de wedstrijd een heel goed plan en afspraken maken. Tijdens de wedstrijd moeten we goed blijven communiceren. We zijn allemaal klaar om die wedstrijd te domineren.”

