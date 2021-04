Démare na eerste seizoenszege: “We waren de te kloppen ploeg”

Arnaud Démare kwam zondag in La Roue Tourangelle na zeventien koersdagen van de nul af. In Tours bleef de Franse kampioen, die de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij liet gaan, Nacer Bouhanni en Marc Sarreau voor in de eindsprint van een uitgedund peloton.

“Supermooi dat we gewonnen hebben, vooral omdat we de te kloppen ploeg waren en al het gewicht van de wedstrijd op onze schouders lag”, reageerde Démare naderhand. “Ik kon niet anders dan winnen vandaag. Iedereen verwachtte me en iedereen wilde ons laten verliezen. Ik ben erg blij voor de ploeg, en ook persoonlijk om weer bovenop het podium te staan.”

Zijn ploeg Groupama-FDJ hield de voorsprong van de vijf vroege vluchters lange tijd tussen de twee en drie minuten. Bij het ingaan van de heuvelachtige laatste veertig kilometer liep het gat echter terug tot een minuut en kwam de wedstrijd tot leven. In eerste instantie kon de ploeg de tegenaanvallen nog beantwoorden, maar uiteindelijk pakte een nieuwe kopgroep een gaatje.

Lastig

Uiteindelijk moest Démare zelf versnellen, op vijftien kilometer van de aankomst. “In de finale betaalden we de tol voor onze inspanningen en de andere ploegen wachtten slechts totdat ik alleen kwam te zitten. Ze vielen ons aan waardoor ik zelf ook moest aanvallen, maar natuurlijk volgde iedereen me. Ik was de man om te verslaan, het was echt lastig.”

“Rustig probeerde ik in het peloton te blijven tot aan het finale circuit. Daar had Arkéa-Samsic had nog altijd een paar jongens. Zonder ploeggenoten wist ik dat ik naar een ander team moest kijken. Ik koos ervoor om het wiel van Nacer Bouhanni te pakken. Ik wist dat ik vroeg moest aangaan, want dan ben ik op mijn best. Gelukkig pakte het perfect uit”, aldus de Fransman.

Zijn volgende wedstrijd is de Scheldeprijs, die woensdag op de agenda staat.