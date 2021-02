Démare gefrustreerd na slotrit Provence: “We raakten elkaar meermaals kwijt”

Arnaud Démare bleef gefrustreerd en met lege handen achter na de slotetappe van de Tour de La Provence. In de aanloop naar de sprint in Salon-de-Provence verloor hij meermaals de aansluiting met zijn treintje en daardoor kon hij een goede uitslag vergeten.

Voor Démare was de Tour de La Provence de eerste wedstrijd sinds zijn succesvolle Giro, waar hij vier etappes en de puntentrui mee naar huis nam. In de openingsrit naar Six-Fours-les-Plages lag meteen een mogelijkheid om mee te strijden om de overwinning. In de bochtige en smalle slotfase was het echter lastig om een treintje op te zetten en verloor de Franse kampioen met zijn lead-out Ramon Sinkeldam op een rotonde de aansluiting met zijn andere ploeggenoten. Uiteindelijk kwam hij nog wel vooraan, maar bleek hij niet opgewassen tegen Davide Ballerini.

In de slotetappe naar Salon-de-Provence kreeg Démare een nieuwe kans. Zijn jonge ploeggenoot Clément Davy verrichtte veel werk in de achtervolging op de kopgroep en op acht kilometer van de streep gaf hij het stokje over aan de sprinttrein. De slotkilometers verliepen echter allesbehalve vlekkeloos. “Jammer genoeg raakten we elkaar meermaals kwijt”, zei Démare. “De enige keer dat we de dingen hadden kunnen rechtzetten, was met nog anderhalve kilometer te gaan met Jacopo Guarnieri en Miles Scotson. Ik kon ze echter niet volgen.”

De sprintkopman van Groupama-FDJ kwam als dertigste de laatste bocht door en kon een goede uitslag vergeten. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ook al was het de eerste dag prima, ik merk dat we terug in het ritme moeten komen en dat lukt alleen door het veel te koersen. Voor het begin van het seizoen was het erg zwaar. Ik heb nu twee weken om thuis te herstellen, voordat ik weer in Kuurne-Brussel-Kuurne van start ga. Dat gebeurt met dezelfde ambitie: juichend over de streep komen.”