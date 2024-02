zaterdag 3 februari 2024 om 13:41

Del Grosso verovert WK-goud in Tábor: “Hier heb ik altijd over gedroomd”

Tibor Del Grosso kreeg zijn wereldtitel bij de beloften in Tábor zeker niet cadeau, zo vertelde de Nederlandse topfavoriet na afloop van zijn overwinning. Het zag er allemaal heel makkelijk uit. “Maar dit was zeker niet makkelijk”, zei hij in het flashinterview.

“Het was een heel zwaar parcours en de omstandigheden maakten het nog een stuk lastiger, dus ik heb echt wel afgezien”, aldus Del Grosso, die in de tweede ronde de beslissing forceerde en daarna naar de overwinning soleerde. Zijn concurrenten Emiel Verstrynge en Jente Michels kwamen niet meer in de buurt.

Voor dit seizoen gaf Del Grosso aan dat zijn hoofddoel was om wereldkampioen te worden in de U23-categorie. “Dit betekent heel veel voor mij. Ik heb altijd erover gedroomd om wereldkampioen te worden”, zegt hij. “Het is cool om dat te bereiken hier in dit land. Ik heb ervan genoten.”