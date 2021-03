Dekker komt niet aan sprinten toe in De Panne: “We mikten op een betere uitslag”

David Dekker liet in de UAE Tour zien dat hij tegen de beste renners kan opboksen, maar in de OxyClean Classic Brugge-De Panne kwam hij niet aan sprinten toe. Uiteindelijk kwam de snelle Nederlander als 27e over de streep.

Jan Boven, ploegleider van Jumbo-Visma in Brugge-De Panne, zag een hectische koers. “We wisten dat het in De Moeren op waaiers kon uitdraaien. In de eerste passage hebben we wat geprobeerd en waren we attent, maar er was in de passages daarna te weinig wind om het echt op de kant te trekken.”

Vervolgens probeerde de ploeg David Dekker in stelling te brengen voor de eindsprint. “Dat pakte niet helemaal uit zoals we hadden gehoopt”, ging de ploegleider verder. “We mikten toch wel op een betere uitslag, maar sommige jongens zijn net terug van een hoogtestage en misten vandaag misschien wat koershardheid.”

Boven kijkt al uit naar de komende Vlaamse klassiekers. “Ik denk dat we prima in orde zijn. Met Wout van Aert krijgen we onze kopman er dan natuurlijk bij. Deze wedstrijd was vandaag een echte sprinterskoers, waar het vorig jaar een echt slagveld was. De komende wedstrijden zullen weer heel anders verlopen.”