Déjà Vu voor Harrie Lavreysen in tweede ronde UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen zal ongetwijfeld gemengde gevoelens hebben overgehouden aan de tweede manche van de UCI Track Champions League in de Duitse hoofdstad Berlijn. De Nederlandse krachtpatser verloor – net als op het Spaanse eiland Mallorca – de finale van de Sprint, om vervolgens met verve de Keirin te winnen.

Lavreysen moest vorige week tijdens de eerste manche van de UCI Track Champions League in de finale van de Sprint zijn meerdere erkennen in Matthew Richardson. De Australiër bleek ook in Berlijn te sterk voor de Nederlandse wereld- en Olympische kampioen. Lavreysen wist zich in Berlijn wel eenvoudig te plaatsen voor de finale, maar Richardson trok in die finale aan het langste eind. De andere Nederlandse sprinttopper, Jeffrey Hoogland, strandde al in de eerste ronde.

Lavreysen kreeg op de Sprint dus opnieuw een gevoelige tik te verwerken, maar wist (net als op Mallorca) sportieve revanche te nemen op de Keirin. De 25-jarige renner uit Luyksgestel werd nog wel flink uitgedaagd door Stefan Bötticher, maar Lavreysen wist de Duitser met een ultieme krachtsinspanning nog voor te blijven en zo de zege veilig te stellen. In het klassement van de Sprint League gaat de Nederlander nog altijd aan de leiding, met 74 punten. Richardson volgt wel op slechts twee punten.

Bij de vrouwen wisten maar liefst drie Nederlandse dames zich te plaatsen voor de finale van de Keirin. Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen bleken in de finale echter niet opgewassen tegen de Colombiaanse Martha Bayona en de Canadese Kelsey Mitchell. Die laatste wist Bayona van een tweede Keirin-overwinning af te houden. Olympisch kampioene Braspennincx kwam als derde over de streep.

Op het tweede sprintonderdeel voor de vrouwen, de Sprint, mocht Van Riessen de Nederlandse eer verdedigen in de finale. Ze moest alleen wel duidelijk haar meerdere erkennen in de regerende wereldkampioene op dit onderdeel, de Française Mathilde Gros. In het klassement van de Sprint League staat Gross nu derde, achter leidster Bayone en Mitchell. Braspennincx en Van Riessen volgen op een vierde en vijfde plek.

Lees hier meer over deze nieuwe competitie en waarom Lavreysen hier ook wil winnen.

Duuronderdelen

In de Endurance League wist de Britse Katie Archibald beide onderdelen (Scratch en afvalkoers) te winnen, maar de Amerikaanse Jennifer Valente gaat nog altijd aan de leiding in het klassement. Bij de mannen werd de Scratch een prooi voor de Brit Oliver Wood, in de afvalkoers kwam de Canadees Dylan Bibic als winnaar uit de bus. Een andere naam gaat voorlopig aan de leiding in de Endurance League bij de mannen: de Canadees Mathias Guillemette voert de stand aan voor de Brit Mark Stewart en de Zwitser Claudio Imhof.

Uitslagen tweede ronde UCI Track Champions League Vrouwen Keirin

Kelsey Mitchell

Martha Bayona

Shanne Braspenninck Vrouwen Sprint

Mathilde Gros

Laurine van Riessen Vrouwen Scratch

Katie Archibald

Jennifer Valente

Chloe Moran Vrouwen Afvallingskoers

Katie Archibald

Jennifer Valente

Lily Williams Mannen Kerin

Harrie Lavreysen

Matthew Richardson

Stefan Bötticher Mannen Sprint

Matthew Richardson

Harrie Lavreysen Mannen Scratch

Oliver Wood

Claudio Imhof

Matteo Donega Mannen Afvallingskoers

Dylan Bibic

William Perrett

Mathias Guillemette Tussenstanden UCI Track Champions League Vrouwen Sprint League

Martha Bayona – 49 punten

Kelsey Mitchell – 48 punten

Mathilde Gros – 46 punten Mannen Sprint League

Harrie Lavreysen – 74 punten

Matthew Richardson – 72 punten

Stefan Bötticher – 58 punten Vrouwen Endurance League

Jennifer Valente – 66 punten

Katie Archibald – 60 punten

Lily Williams – 43 punten Mannen Endurance League

Mathias Guillemette – 55 punten

Mark Stewart – 50 punten

Claudio Imhof – 48 punten