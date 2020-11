Deignan stelt pensioen uit, ook Longo Borghini verlengt bij Trek-Segafredo

Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan en Elisa Longo Borghini hebben hun contract bij Trek-Segafredo verlengd. Beide ervaren rensters tekenen een contract tot eind 2022 bij de Amerikaanse vrouwenploeg.

Deignan is momenteel leidster in de Women’s World Tour. De 31-jarige Britse won dit jaar onder meer de GP Plouay, La Course en Luik-Bastenaken-Luik. Eigenlijk was ze van plan om eind dit jaar te stoppen, maar nu gaat ze toch nog twee jaar door.

“Het was een makkelijke beslissing om bij te tekenen bij Trek-Segafredo”, zegt Deignan. “Ik voel mij heel blij en comfortabel in deze ploeg. Het is de beste plek voor mij om mijn doelen na te streven. Ik was altijd van plan om te stoppen na de Spelen van 2020, maar dat ik het nu zo leuk heb en zoveel plezier heb, zegt mij dat ik heel gemotiveerd ben om door te gaan. Ik zie geen reden om te stoppen als het zo goed gaat.”

Ook de 28-jarige Longo Borghini blijft nog twee seizoenen bij Trek-Segafredo. Zij wist dit weekend nog Italiaans kampioene op de weg te worden. Ook won ze dit jaar een rit in de Giro Rosa en droeg ze enkele dagen de roze trui. Volgend jaar richt Longo Borghini zich op de klassiekers en de Olympische Spelen in Tokio.