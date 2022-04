Degradatiespook waart rond in peloton: “Zijn er altijd mee bezig”

Op de achtergrond zijn ploegen druk bezig met handhaving in de WorldTour. Aan het einde van dit jaar verdeelt de UCI achttien WorldTour-licenties aan de eerste achttien teams op de UCI Ranking en (bijna) iedereen is zich bewust van het gevaar, zo blijkt uit een rondvraag van CyclingWeekly. “Natuurlijk wil je niet degraderen”, stelt Matt White van BikeEchange-Jayco.

De Australische ploegleider vraagt zich echter wel af of de huidige puntentelling voldoet: “Het puntensysteem is niet redelijk. Ploegen die beter presteren in eendagkoersen zijn duidelijk in het voordeel. Het is niet uit te leggen dat 1.1-wedstrijden zoveel waarde hebben, omdat er soms maar twee of drie WorldTour-teams aan het vertrek staan. Hoe kunnen die wedstrijden meer waard zijn dan een rit in de Tour de France?”

Als voorbeeld noemt White de Volta Limburg Classic, waar Lotto Soudal met een van de sterkst mogelijke ploegen aan het vertrek stond. “Als iemand daar tiende wordt, krijgt hij twintig punten, terwijl iemand die vierde wordt in een WorldTour-rit helemaal niks krijgt. Het is te gek voor woorden.”

“In een WorldTour-klassieker krijg je tien punten voor een vijftigste plaats. Als je dat vijf keer doet, heb je al vijftig punten. Maar wat heb je dan bereikt? Helemaal niks. Het systeem moet echt herzien worden”, eindigt hij met een statement.

“Zijn er altijd mee bezig”

Ook Alessandro De Marchi zit met de UCI Ranking in zijn hoofd, terwijl hij er niet teveel mee bezig wil zijn. De renner van Israel-Premier Tech zegt: “Het is bullsh*t omdat het echt te vroeg is om na te denken over degradatie. Het is pas april en er komen nog zoveel koersen aan.”

“Maar toch zijn we er altijd mee bezig. Mensen vragen ernaar, journalisten schrijven het op. Maar zoals ik al zei: we zijn niet gestresst. We zijn alleen bezig met de koersen die komen gaan”, aldus de Italiaan.

Momenteel zitten Lotto Soudal en Israel-Premier Tech in de gevarenzone. De verschillen zijn echter klein, waardoor ook teams als Cofidis, BikeExchange-Jayco en Movistar zich zorgen moeten maken. Hoe dat precies zit, lees je hier.