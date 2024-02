dinsdag 20 februari 2024 om 17:40

Degenkolb en Eekhoff niet in Omloop Het Nieuwsblad, wel in Kuurne-Brussel-Kuurne

John Degenkolb en Nils Eekhoff – misschien wel de twee belangrijkste renners van dsm-firmenich PostNL voor de aankomende voorjaarsklassiekers – zullen zaterdag niet deelnemen aan de Omloop Het Nieuwsblad. De Duitser en Nederlander maken één dag later wel hun opwachting in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Een bewuste keuze, zo legt oud-renner Pim Ligthart – tegenwoordig ploegleider bij de Nederlandse formatie – uit. “Kuurne-Brussel-Kuurne wordt voor onze specialisten John en Nils de opening van het klassiekerseizoen. We zien in Kuurne een mooie kans voor hen. We hopen voordeel te halen uit het feit dat dit hun eerste wedstrijddag van het weekend is, waardoor ze fris aan de start zullen verschijnen.”

In de Omloop Het Nieuwsblad rekent dsm-firmenich PostNL op een relatief jonge vrijbuitersploeg. Ligthart: “De Belgische seizoensopener is altijd een wedstrijd om naar uit te kijken. Het is een uitdagende koers. We starten dit keer met een jong en ambitieus team, waarmee we elke kans zullen aangrijpen om vooraan mee te doen. We zullen kijken naar ontsnappingen of andere gevaarlijke moves.”

Pavel Bittner, Frank van den Broek, Patrick Eddy, Sean Flynn, Emīls Liepiņš, Niklas Märkl en Tim Naberman vormen de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad. Bittner, Van den Broek, Märkl en Flynn zullen ook hun opwachting maken in Kuurne-Brussel-Kuurne, net als Bram Welten en dus Eekhoff en Degenkolb.