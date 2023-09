zondag 24 september 2023 om 13:08

Deense kopman Pedersen nog altijd gemotiveerd voor EK: “Anders zou ik hier niet zijn”

Video Mads Pedersen heeft al een lang en zwaar seizoen achter de rug, maar de Deen is zeker nog niet uitgeblust. De 27-jarige coureur hoopt vandaag op en rond de VAM-berg een gooi te doen naar de Europese wegtitel. Dat vertelde hij voor de start aan WielerFlits.

De naam van Pedersen komt vaak naar voren, als het gaat over de wegwedstrijd bij de elitemannen. Maar hoe is het eigenlijk met zijn vorm gesteld? Ziet de wereldkampioen van Harrogate het nog zitten na een zwaar seizoen? “Ik ben nog altijd gemotiveerd, anders zou ik hier niet zijn. Dat zou niet fair zijn tegenover mijn Deense collega’s, die er niet bij zijn.”

“Ik ben nog altijd zeer gemotiveerd en ga er alles aan doen om een medaille te pakken. Ik schat een Europese titel hoog in. Het is altijd speciaal om een jaar lang in een kampioenstrui te mogen koersen. Deze wedstrijd zal in de toekomst nog aan prestige winnen”, denkt de kopman van de Denen.



Het ging ook nog even over de opvallende finish op de flanken van de VAM-berg. “Je moet zeker in een goede positie beginnen. Als je in positie tien begint aan de klim, ga je niet meedoen voor de gouden medaille. Je moet bij de eerste vijf, zes renners zitten aan de voet van de klim”, is Pedersen van mening.