donderdag 23 november 2023 om 08:37

Deense baantoppers maken opvallende transfer

De Deense baan- en wegwielrenners Frederik Rodenberg en Lasse Norman Leth zullen volgend jaar niet meer uitkomen op profniveau. De 25-jarige Rodenberg en de zes jaar oudere Norman Leth koersen in 2024 namelijk voor clubploeg Team CO:PLAY-Giant Store.

Dit is opvallend, aangezien de twee Denen dit jaar nog wel gewoon uitkwamen op profniveau. Rodenberg mocht zich de voorbije twee seizoenen een WordTour-renner noemen namens Team dsm-firmenich, Norman Leth stond dan weer onder contract bij ProTeam Uno X.

Rodenberg en Norman Leth trekken nu echter weer naar hun thuisland om te gaan koersen voor Team CO:PLAY-Giant Store, een Deense clubploeg. Dit is inmiddels bevestigd aan het gerenommeerde Feltet en andere Deense media. De formatie zal de transfers later vandaag, op een persconferentie, wereldkundig maken.

Rodenberg maakte na enkele goede jaren in de jeugdcategorieën in 2020 zijn profdebuut voor Uno-X. Hij vertrok na twee seizoenen naar (voorlopig nog) Team dsm-firmenich, maar wist zich in dienst van de Nederlandse ploeg nimmer te onderscheiden. Dit jaar kwam de Deen – mede door de naweeën van een hardnekkige hersenschudding – tot slechts acht koersdagen.

Norman Leth – vroeger Norman Hansen – kan terugkijken op een nog langere profcarrière. De sterke allrounder begon zijn profloopbaan in 2015 bij Team Garmin-Cannondale en reed achtereenvolgens ook voor Stölting Service Group (2016), Aqua Blue Sport (2017-2018), Corendon-Circus/Alpecin-Fenix (2019-2020), Team Qhubeka ASSOS (2021) en dus Uno-X (2022-2023). Op de weg won hij onder meer twee ritten in de Ronde van Denemarken.

Volledige focus op de Olympische Spelen

Rodenberg en Norman Leth kunnen zich bij hun nieuwe ploeg volledig focussen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De twee Denen maken al jaren deel uit van de zeer succesvolle Deense achtervolgingsploeg op de baan. Rodenberg en Norman Leth hadden hun aandeel in de gouden WK-races in 2020 en 2023. Ook veroverden ze al een zilveren en bronzen medaille op de Spelen.