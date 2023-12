zaterdag 23 december 2023 om 11:51

‘Deens toptalent vanaf 2024 al in dienst bij INEOS Grenadiers’

Afgelopen zomer werd al gefluisterd dat de 18-jarige Deen Theodor Storm vanaf 2025 deel uit zou maken van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie lijkt nu dus door te pakken en het talent een jaar eerder binnen te willen halen, zo meldt Daniel Benson van Global Cycling Network.

Theodor Storm zou zich vanaf volgend seizoen zomaar al INEOS Grenadiers-renner mogen noemen. Daniel Benson laat via X weten dat de toekomst van Storm naar verwachting al aankomend jaar bij het Britse team ligt. Deze nieuwe ontwikkeling is verrassend, aangezien aan het einde van deze zomer de Deense continentale ploeg ColoQuick de 18-jarige renner al presenteerde.

De verwachting was dan ook dat Storm op continentaal niveau een jaar ervaring op zou doen, voordat een mogelijke overstap naar het hoogste wielerniveau zou plaatsvinden. Theodor Strom maakte indruk toen hij tijdens het WK een belangrijke rol speelde als helper in de WK-overwinning van Albert Philipsen en zelf nog als vijfde eindigde. Verder pronkt ook een derde plek in de U19-editie van Parijs-Roubaix op zijn palmares.