Deelnemersveld ZLM Tour krijgt steeds meer vorm

Het deelnemersveld van de ZLM Tour krijgt steeds meer vorm. Nadat de organisatie eerder al de komst van onder meer Olav Kooij en Elia Viviani aankondigde, is nu ook de deelname van Jakub Mareczko, Arvid de Kleijn, Sasha Weemaes en Bram Welten bekendgemaakt.

Jakub Mareczko van Alpecin-Fenix ging begin deze maand van start in de Giro d’Italia, maar al op de vierde dag moest hij met een lichte verkoudheid de strijd staken. In Veenendaal-Veenendaal keerde hij terug in koers en sprintte hij naar de vierde plaats achter Dylan Groenewegen, Gerben Thijssen en Arnaud De Lie. Eerder in het seizoen won hij een etappe en het puntenklassement in de Tour of Antalya.

Human Powered Health rekent op de sprintkwaliteiten van Arvid de Kleijn. De snelle Nederlander won dit jaar de openingsetappe in de Vierdaagse van Duinkerke door Jason Tesson en Nils Eekhoff te verslaan, maar kwam dan in de Ronde van Hongarije hard ten val. Vervolgens wist hij, ondanks dat de littekens van zijn val nog duidelijk zichtbaar waren, in Veenendaal-Veenendaal op de negende plaats beslag te leggen.

Sasha Weemaes is in de sprints het speerpunt bij Sport Vlaanderen-Baloise. De rappe Belg was eerder dit jaar tweede in de Dorpenomloop Rucphen en was vandaag weer tweede in Gullegem Koerse, in het groepje achter de ongenaakbare Remco Evenepoel. Bram Welten van Groupama-FDJ staat met de nationale selectie aan het vertrek. De 25-jarige renner reed afgelopen week de Boucles de la Mayenne, waar hij tweede was in de openingsrit.

Kooij en Viviani

Eerder kondigde de organisatie al de deelname van sprinters Olav Kooij (Team Jumbo-Visma), Elia Viviani (INEOS Grenadiers), John Degenkolb en Sam Welsford (DSM) aan. Renners die als favoriet voor de eindoverwinning worden genoemd, zijn onder anderen titelverdediger Mike Teunissen, Mick en Tim van Dijke (Team Jumbo-Visma), Luke Plapp, Magnus Sheffield (INEOS) en Sebastian Langeveld (nationale selectie).

De ZLM Tour begint op 8 juni in Kapelle en duurt vijf dagen. De slotetappe wordt op 12 juni van Made naar Rijsbergen verreden.